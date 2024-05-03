Кыргызстан призвал сограждан не ездить в Россию 3.05.2024, 3:07

Ранее с аналогичным призывом выступил Таджикистан.

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало соотечественникам не ездить в Россию до снятия «дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», которые были введены Москвой после теракта в «Крокус Сити Холле».

В ведомстве обратили внимание на публикации СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана. При этом там отметили, что в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений республики таких «сигналов» не поступало.

Тем не менее МИД отслеживает ситуацию и призывает сограждан пока не посещать Россию без «веских оснований». Тем киргизам, кому необходимо попасть в эту страну, следует «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд», добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что граждан Кыргызстана и Узбекистана перестали пускать в Россию вслед за таджиками. Уроженцам этих стран массово отказывают во въезде в аэропортах и на наземных КПП. Проблемы начались 24 апреля и к 1 мая на госгранице застряли около 9000 человек, рассказала «Агентству» правозащитница Валентина Чупик.

По ее словам, половину задержанных составляют граждане Узбекистана, еще по 25% приходится на мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. Пограничники отказывают во въезде мужчинам с бородами без усов и женщинам в платках. Задержанных высылают в течение одних-двух суток, но процесс может затянуться и на неделю, добавила Чупик.

27 апреля МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны не посещать Россию без острой необходимости. Перед этим ведомство заявило о резком росте «необоснованных отказов» уроженцам республики во въезде в страну. В МИД выразили обеспокоенность такими случаями, «приобретшими массовый характер».

По состоянию на вечер 27 апреля в зоне временного содержания аэропорта Внуково находились 954 таджика, по меньшей мере 306 человек попали в список на выдворение. 29 апреля МИД Таджикистана вручил ноту протеста российскому послу Семену Григорьеву из-за «повсеместного нарушения прав и свобод» граждан республики в России.

В Москве объясняли ужесточение контроля повышенными мерами безопасности, введенными после теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни 145 человек, а также сохраняющейся террористической угрозой. По делу арестованы уже 12 человек, большинство из них — граждане Таджикистана.