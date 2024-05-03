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В Москве вспыхнул мощный пожар: горит один из заводов

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  • 3.05.2024, 7:35
  • 7,556
В Москве вспыхнул мощный пожар: горит один из заводов

В небо поднята авиация.

В столице России Москве вечером 2 мая вспыхнул пожар в здании завода по производству искусственного камня. Внутри могут быть люди.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.

Сообщается, что пожар произошел на территории мебельного цеха на 3 этаже и быстро распространяется. На месте работают сотрудники МЧС и медики. Причины инцидента уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщают российские СМИ, на 1000 квадратных метрах уже частично обрушилась кровля. В настоящее время на месте происшествия работают 120 пожарных и единиц техники. На борьбу с огнем бросили даже авиацию Московского авиационного центра.

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