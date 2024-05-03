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ISW: Путин встретился с соратником Пригожина, чтобы наказать Шойгу

  • 3.05.2024, 7:43
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ISW: Путин встретился с соратником Пригожина, чтобы наказать Шойгу

Это произошло на фоне громкого ареста заместителя главы Минобороны РФ.

Владимир Путин 2 мая встретился с губернатором Тульской области, аффилированным с «ЧВК Вагнера», Алексеем Дюминым. Это свидетельствует о том, что правитель Кремля стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь военных целей Кремля.

Как говорится в отчете Института изучения войныx (ISW), во время встречи Дюмин проинформировал Путина о вкладе Тульской области в войну. Он сосредоточился на трех темах: поддержка и обеспечение жильем участников боевых действий в Украине, совершенствование российской оборонно-промышленной базы и улучшение медицинской системы в Тульской области.

Аналитики отмечают, что отчет Дюмина выглядел, как попытка завоевать расположение Путина после того, как он потерял его во время мятежа главаря «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Дюмин неоднократно становился на сторону Пригожина в 2022 и 2023 годах, надеясь заменить самого министра обороны России Сергея Шойгу.

В ISW предполагают, что Путин намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после громкого ареста заместителя Шойгу Тимура Иванова 24 апреля и перед президентской инаугурацией 7 мая, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля.

Эта встреча вызвала значительное количество дискуссий в российском информационном пространстве: многочисленные блогеры и политические комментаторы отмечали, что встреча состоялась в период между арестом Иванова и ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации. Российские инсайдерские источники предполагали, что Кремль может назначить Дюмина на новую должность в российском ОПК.

В то же время сам Шойгу 1 мая заявил, что России необходимо увеличить количество и качество вооружения и военной техники для «поддержания необходимого темпа наступления». Это заявление можно расценивать как прямую атаку на определенных российских политических деятелей. Российский инсайдерский источник утверждал, что Шойгу подверг резкой критике Мантурова, «Ростех» и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на арест Иванова.

Шойгу имел особо близкие отношения с Ивановым. Его арест вместе с внезапным возвращением на передний план Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой Шойгу. В то же время один из российских источников оценил, что отставка Шойгу в 2024 году маловероятна.

Встреча Путина и Дюмина также свидетельствует о том, что Путин, вероятно, является ответственным лицом, которое принимало решение об аресте Иванова.

ISW наблюдает, что Путин регулярно ротирует чиновников и военных командиров, которые пользуются его благосклонностью, надеясь стимулировать различные фракции к достижению его целей.

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