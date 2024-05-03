закрыть
3 мая 2024, пятница, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали одного из самых известных военных преступников РФ

2
  • 3.05.2024, 13:03
  • 7,190
В Украине ликвидировали одного из самых известных военных преступников РФ
Эдуард Ульман

Он был командиром группы спецназа ГРУ.

Командир группы спецназа ГРУ Эдуард Ульмана погиб на войне в Украине, сообщает издание «Новая Бурятия» со ссылкой на бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука и мать Ульмана Наталью Коробенкову. Подробностей о том, когда и при каких обстоятельствах это произошло, СМИ не приводит.

Дело Ульмана и троих его коллег-военнослужащих — одно из самых громких дел о военных преступлениях в истории современной России, пишет Би-би-си.

В 2002 году российские солдаты под руководством Ульмана расстреляли шестерых мирных людей на проселочной дороге в Чечне: беременную многодетную мать Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаева, лесника Шахбана Бахаева и водителя Хамзата Тубурова.

Изначально солдаты открыли огонь по гражданской машине по ошибке. Директор школы был убит, водитель и завуч — только ранены. Когда Ульман доложил по рации о происшествии своему руководителю майору Алексея Перелевскому, тот приказал ему расстрелять всех пятерых. Ульман переспрашивал его дважды. В последний раз он повернул наушники радиостанции так, чтобы приказ слышали его офицеры — Владимир Воеводин и Александр Калаганский.

Расстрел гражданских лиц по нормам международного права является военным преступлением. Однако осудить Ульмана, Воеводина и Калаганского, выполнявших расстрел, удалось только с третьего раза: присяжные дважды оправдывали их, считая, что они только «выполняли приказ» и не могли его ослушаться.

Только в 2007 году Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил всех четверых виновными. Перелевского приговорили к 9 годам колонии строгого режима, Ульмана — к 14 годам. Однако Ульман и двое спецназовцев исчезли перед приговором. Их местонахождение все эти годы было неизвестно. Издание «Холод» в подробной статье, посвященной делу Ульмана, упоминало о «конспирологических теориях, что Ульман воюет в Донбассе».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс