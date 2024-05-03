В Украине ликвидировали одного из самых известных военных преступников РФ 2 3.05.2024, 13:03

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Эдуард Ульман

Он был командиром группы спецназа ГРУ.

Командир группы спецназа ГРУ Эдуард Ульмана погиб на войне в Украине, сообщает издание «Новая Бурятия» со ссылкой на бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука и мать Ульмана Наталью Коробенкову. Подробностей о том, когда и при каких обстоятельствах это произошло, СМИ не приводит.

Дело Ульмана и троих его коллег-военнослужащих — одно из самых громких дел о военных преступлениях в истории современной России, пишет Би-би-си.

В 2002 году российские солдаты под руководством Ульмана расстреляли шестерых мирных людей на проселочной дороге в Чечне: беременную многодетную мать Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаева, лесника Шахбана Бахаева и водителя Хамзата Тубурова.

Изначально солдаты открыли огонь по гражданской машине по ошибке. Директор школы был убит, водитель и завуч — только ранены. Когда Ульман доложил по рации о происшествии своему руководителю майору Алексея Перелевскому, тот приказал ему расстрелять всех пятерых. Ульман переспрашивал его дважды. В последний раз он повернул наушники радиостанции так, чтобы приказ слышали его офицеры — Владимир Воеводин и Александр Калаганский.

Расстрел гражданских лиц по нормам международного права является военным преступлением. Однако осудить Ульмана, Воеводина и Калаганского, выполнявших расстрел, удалось только с третьего раза: присяжные дважды оправдывали их, считая, что они только «выполняли приказ» и не могли его ослушаться.

Только в 2007 году Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил всех четверых виновными. Перелевского приговорили к 9 годам колонии строгого режима, Ульмана — к 14 годам. Однако Ульман и двое спецназовцев исчезли перед приговором. Их местонахождение все эти годы было неизвестно. Издание «Холод» в подробной статье, посвященной делу Ульмана, упоминало о «конспирологических теориях, что Ульман воюет в Донбассе».