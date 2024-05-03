Соболенко послала своего тренера во время матча — он согласился 5 3.05.2024, 14:18

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Курьез произошел в полуфинале турнира WTA-1000 в Мадриде.

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко в своем стиле поругалась с тренером во время полуфинального матча на престижном турнире в Мадриде, сообщает «Трибуна».

Антон Дубров в одном из моментов начал громко подсказывать своей подопечной. Соболенко, которая собиралась подавать, послала своего тренера — ее нецензурное высказывание хорошо читается по губам на кадре.

Дубров не растерялся и заявил: «Я пошел на**й». Впрочем, он остался на трибуне и продолжал помогать Соболенко.

Белоруска в итоге обыграла четвертую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (5). В финале турнира в Мадриде 4 мая Соболенко встретится с лидером мирового рейтинга Игой Свентек.