В российском Екатеринбурге парад проведут с «оглядкой на небо» 3.05.2024, 14:29

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И пустят на него только избранных.

В Екатеринбурге посмотреть парад Победы смогут только избранные, сообщил 3 мая корреспондент Каспаров.Ru.

Весь периметр площади будет оцеплен. Со стороны ТЦ «Пассаж» и ТЦ "Европа" никого и близко не подпустят, таковы требования силовиков. Также известно, что впервые журналисты не смогут освещать парад с крыши здания администрации, так как оттуда «будет контролироваться воздух».

Традиционную трибуну на 1200 мест установят на площади 1905 года. Рядом с ней предусмотрены стоячие места — для обладателей «проходок». В мэрии воздержались от официальных комментариев по вопросу ужесточения мер безопасности, подтвердив лишь, что точки для съемок на крыше «серого дома» действительно не будет.

Несмотря на то, что в некоторых городах России парад отменен, в Екатеринбурге День Победы планируют провести с допандемийным масштабом.