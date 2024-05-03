У Шойгу подгорает 1 Альфред Кох

3.05.2024, 14:48

2,868

Российский ВПК вышел на пик возможностей.

Прошли два года и шестьдесят девять дней войны. ISW сообщает, что по их наблюдениям темпы российское наступления на покровском направлении заметно снизились, но россияне вновь активизировались в районе Часова Яра. (Похоже, вправду им поставлена задача взять его к 9 мая).

Мой прогноз - вряд ли. Осталась неделя, они с этим делом перевозятся еще как минимум месяц. Если к тому моменту вообще сумеют сохранить хоть какой-то наступательный потенциал. Все же я надеюсь, что западная (американская) помощь должна сыграть свою роль, а ВСУ как-то стабилизирует положение на фронте.

Тем временем российский ВПК, как и ожидалось, вышел на пик своих возможностей и российская армия начинает испытывать дефицит оружия и боеприпасов. Вот уже и Шойгу, по сообщению Минобороны РФ, провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне «СВО», на котором заявил о необходимости наращивания поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления войск.

Вот цитата из его выступления: «Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.

Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники.

Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами».

Продраться через шойговские канцеляризмы непросто, но даже несведущий в этих бюрократических оборотах человек поймет, что у Шойгу подгорает, он не может скрыть своей тревоги по поводу обеспечения войск «средствами поражения», то есть - боеприпасами.

Бинго! И тут подоспели американские снаряды и ракеты. Хорошо, коли так… Впрочем, хрен его знает. Может это просто попытка проложиться и свалить свои будущие неудачи (если таковые вдруг начнутся) на промышленность, которая «не додала». Шойгу старый царедворец, знает, где соломки подстелить.

Вчера украинцы (ГУР? ВСУ?) снова удачно попали по Рязанскому НПЗ, принадлежащему Роснефти (привет Сечину!). В интернете выложены ролики с довольно убедительным пожаром. Напомню, что прошлый раз его бомбили 13 марта. Тогда завод вынужден был полностью остановить работу двух своих установок.

Американская Politico сообщает, что в России постепенно нарастает дефицит бензина и дизтоплива. Цены на дизтопливо резко выросли, а цены на бензин достигли шестимесячного максимума. Аналитики издания напрямую связывают это с украинскими атаками на российские НПЗ. Россия уже запретила экспорт бензина и солярки и скоро, видимо, начнет уже импорт топлива с белорусских заводов (Мозырский и Новополоцкий НПЗ).

Кстати, я бы не советовал Лукашенке потирать ручки в ожидании барышей: дело в том, что в соответствии с подписанной всеми членами ООН конвенцией, агрессором считается и тот, кто предоставляет свою территорию третьим странам для осуществления агрессии. Так что по международному праву Украина совершенно спокойно может атаковать и белорусские НПЗ, как, впрочем, и любую другую имеющую отношение к войне цель на белорусской территории.

Сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что «…сейчас уже есть страны, которые предоставили Украине оружие, без ограничения использовать его против целей на территории РФ... Конечно, не все объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определенного времени».

Она не сообщила откуда у нее такая информация. Но Reuters первоначально опубликовало слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина может использовать оружие, поставленное Лондоном, для атак на цели на территории России, но оставил это решение за Киевом. Он добавил: «Украина имеет на это право».

Однако позже Reuters отозвал это свое сообщение «…для пересмотра некоторых деталей. Пересмотренная версия будет опубликована через некоторое время». Будем надеяться, что это сообщение окажется верным.

Кстати, вчера Норвегия приняла решение увеличить военную помощь Украине в 2024 году на 631 млн. долларов. Теперь она составит около 2 млрд. долларов за год. Вся прибавка будет потрачена на ракеты для украинской ПВО.

Так что не все так плохо! Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram