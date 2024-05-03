Аналитик: Лукашенко страшно 3.05.2024, 15:18

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Запад начинает понимать, что настоящей целью Путина является не Украина.

Аналитик Сергей Чалый считает, что Лукашенко боится конца войны в Украине. Об этом он рассказал «Немецкой волне».

Лукашенко говорит, надо побыстрее закончить войну с Украиной ничьей. На самом деле, он понимает, как бы война не закончилась, ему хорошо не будет, — отметил Сергей Чалый.— Сейчас уже весь мир понял, и Америка прямо об этом сказала устами спикера Джонсона, что амбиции Путина не ограничиваются Украиной.

То есть Запад начинает понимать, что настоящей целью Путина является не Украина, что конечной целью может быть Польша. И Путин последнее время об этом проговаривался. В этом смысле конфликт со странами НАТО вполне вероятен.

И Лукашенко понимает, в такой ситуации ему делать нечего, поэтому говорит, мы не можем закрыть границу, если что-то начнется, нам, грубо говоря, конец. То есть он постоянно говорит о том, как же нам страшно.

Ему действительно страшно от того, во что это может вылиться. И эти предложения о ничьей означают не что иное, как «пожалуйста, оставьте меня в покое, потому что я оказался между молотом и наковальней».

Он понимает, что для него означает угроза поражения России, понимает, что хорошего выхода нет, поэтому предлагает перемирие.