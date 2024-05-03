F-16, которые получит Украина, будут с «сюрпризом»1
- 3.05.2024, 16:28
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Подарок для ВСУ готовит Франция.
В будущие украинские истребители F-16 будут интегрированы французские высокоточные авиационные бомбы AASM «Hammer», сообщает Militarnyi.
Об этом заявил Томас Гассиллуд, депутат и председатель Комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Франции.
«Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину», – заявил Гассиллуд в эфире канала LCI.
Впрочем, других деталей он не озвучил.