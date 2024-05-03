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В Крыму в море унесло лодку с российскими военнослужащими-срочниками

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  • 3.05.2024, 18:06
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В Крыму в море унесло лодку с российскими военнослужащими-срочниками

Военнослужащих не могут найти с 30 апреля.

В оккупированном Крыму унесло в море лодку со срочниками из республик Северного Кавказа, рассказал гауляйтер республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. Сейчас их поиски продолжаются.

По словам Меняйло, он получил видеообращение от одной из матерей военнослужащих.

«30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один — из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС», — рассказал он.

Меняйло сообщил, что поиски в прибрежной зоне пока результата не дали. Власти Северной Осетии связались с военной прокуратурой. «Говорил это неоднократно — повторю и сейчас: мы не оставляем в беде никого, тем более наших земляков. Приложим все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих», — написал он в своем телеграм-канале.

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