Британия посоветовала гражданам избегать регионов Украины на границе с Беларусью 3.05.2024, 21:49

Лондон выпустил заявление.

Британия советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину. Это, в частности, касается непосредственно северных районов областей, граничащих с Беларусью. Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

«FCDO (Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития, - ред.) рекомендует воздержаться от всех поездок в западные регионы — во Львовскую, Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области, за исключением неотложных дел, а также от всех поездок в пределах 50 км от границ Волынской, Ровенской и Житомирской областей с Беларусью», - отмечается в сообщении.

Британцам рекомендовали воздержаться также от всех поездок, кроме неотложных дел, в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области и, кроме того, в остальную часть Украины.