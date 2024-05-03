Президент Европарламента: Беларусь не станет забытым уголком Европы 1 3.05.2024, 22:16

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Роберта Метсола

Роберта Метсола заявила, что ЕС продолжит усилия по обеспечению освобождения политзаключенных.

«Cильным сигналом» решимости «укреплять связи и демонстрировать поддержку» назвала президент Европейского парламента Роберта Метсола соглашение о сотрудничестве ЕП и белорусских демократических сил, подписанное 3 мая на Мальте в рамках визита Светланы Тихановской, передает «Позiрк».

Как отмечает пресс-служба ЕП, это также «знак твердой приверженности парламента развитию сотрудничества с демократическими силами и гражданским обществом Беларуси в их борьбе за свободную, независимую и демократическую страну».

Документ был подписан в развитие резолюции Европарламента от 13 сентября 2023 года.

В соответствии с соглашением ЕП «стремится продолжать мониторинг внутренней ситуации в Беларуси, в частности нарушений прав человека, положения политзаключенных и других лиц, преследуемых по политическим мотивам, журналистов, правозащитников, профсоюзных активистов, меньшинств и неправительственных организаций, попыток режима легитимизировать себя, в том числе путем фиктивных выборов, участия режима в неоправданной агрессивной войне и военных преступлениях России против Украины; угроз, исходящих от режима Лукашенко в адрес ЕС, и мер, направленных на подрыв прав и свобод белорусов за рубежом».

Стороны продолжат требовать привлечения режима к ответственности за грубые нарушения прав человека, преступления против человечности, соучастие в военных преступлениях и агрессии против Украины.

Группа по поддержке демократии и координации выборов Европарламента будет «содействовать демократическому транзиту в стране и поддержания независимости и суверенитета Беларуси», помогать в «стратегических коммуникациях», поддерживать правозащитников, независимых журналистов, продолжать усилия по обеспечению освобождения политзаключенных.