Парламент Колумбии проголосовал за запрет корриды 30.05.2024, 0:00

Чтобы животные не страдали ради развлечения людей.

Во вторник, 28 мая, конгресс Колумбии проголосовал за запрет корриды.

Теперь закон должен подписать президент страны Густаво Петро, который давно является противником корриды. Закон предусматривает поэтапный запрет боев, кульминацией которых является смерть быка, к 2028 году.

Зоозащитники назвали закон «огромной победой для организаций, которые работают над преобразованием общества и отказом от насилия над животными». «Я чувствую облегчение, что быков и лошадей в Колумбии прекратят мучить, а дети больше не будут смотреть это зрелище», – сказал активист и городской депутат Терри Уртадо, который возглавлял акции протеста против корриды с 1990-х годов.

Поклонники корриды считают запрет «посягательством на свободу меньшинств», а также проблемой для городов, где эти мероприятия собирали тысячи зрителей.

Коррида зародилась на Пиренейском полуострове ещё в бронзовом веке, а современный вид приобрела в начале XVIII века в Испании. Позже бои быков стали проводиться во Франции, Португалии, Китае, странах Латинской Америки, пытались организовать их и в России.

Сейчас, когда благополучию животных стало уделяться больше внимания и всё больше людей считают неприемлемыми страдания животных ради развлечения человека, взгляды на корриду меняются. Легальной она остаётся только в семи странах: Испании, Франции, Португалии, Мексике, Перу, Эквадоре и Венесуэле. При этом в некоторых из этих стран действует региональный запрет на бои быков.