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Восток Москвы горит: сильный пожар тушат с помощью авиации

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  • 30.05.2024, 7:34
  • 14,346
Восток Москвы горит: сильный пожар тушат с помощью авиации

Местные жители сообщают о взрывах.

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 30 мая, произошел мощный пожар на складе площадью в две тысячи квадратных метров. Для гашения пламени задействован вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России и российские СМИ.

Огненное ЧП произошло на востоке столицы страны-агрессора в Новогиреевском районе.

Из-за сильного пожара была перекрыта Мартеновская улица, где расположено это здание. СМИ сообщают, что загорелся склад бывшего машиностроительного завода «Торос». В масштабном пожаре стены здания частично обрушились, оттуда доносились небольшие взрывы, а к тушению привлекли авиацию.

Российские МЧСники говорят, что тушение пожара на складе в Москве осложнено «высокой пожарной нагрузкой здания».

Отмечается, что внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также в российском министерстве рассказали, что огонь пытаются потушить 120 пожарных, задействованы 40 единиц техники и вертолет Ка-32.

Как пишет российская пресса, пожары на складе на востоке Москве предоставили 3-й ранг сложности. Местные жители рассказали, что были слышны какие-то взрывы во время огненного ЧП.

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