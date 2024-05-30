В Керчи прогремело 20 взрывов: повреждены два парома 1 30.05.2024, 7:51

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Крымский мост перекрыт.

Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму прогремели взрывы. Российские захватчики перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и российские СМИ.

«В Керчи слышны взрывы. Крымский мост перекрыт», - сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Обновлено 2:40

Жители Керчи сообщают о 20 взрывах.

По данным Telegram-канала «Николаевский ванек», речь идет о 3 «прилетах» недалеко от Крымского моста, однако якобы не этот объект является целью нынешних ударов. Вместе с тем пропагандисты в интернете сообщают, что горит цистерна в этом районе.

Мониторинговые паблики сообщают, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Также в сети публикуют неподтвержденные видео, как утверждается, с моментами взрывов.

Обновлено 4:25

В Керчи от сбитых обломков ракет повреждены два парома.

«Советник главы» оккупированного украинского полуострова Олег Крючков сообщил, что во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи, от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный, а также повреждено остекление надстроек.

Указывается, что жертв среди моряков и гражданских нет.