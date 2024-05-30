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Дроны ГУР поразили два российских катера «Тунец» в Крыму

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  • 30.05.2024, 9:34
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Дроны ГУР поразили два российских катера «Тунец» в Крыму

Оккупанты использовали их для охраны Керченского моста.

В ночь 30 мая в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины были поражены два российских катера, предположительно - типа КС-701 «Тунец» - во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил собеседник «Украинской правды» в ГУР МОУ

По данным источника УП, украинские морские дроны «Магура V5» атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

«Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно», - говорится в сообщении.

Такие катера оккупанты использовали для охраны Керченского моста. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в украинской разведке.

Напомним, во временно оккупированной Керчи на территории Крыма в ночь на 30 мая прозвучали взрывы.

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