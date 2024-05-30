Умерла популярная актриса Анастасия Заворотнюк 30.05.2024, 10:10

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Она известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

В России ночью скончалась 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, наиболее известная ролью няни Вики из Мариуполя в ситкоме «Моя прекрасная няня». Многие годы звезда боролась с онкологией и не появлялась на публике.

У актрисы была опухоль в мозгу. Об этом сообщили на странице Заворотнюк в Instagram.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», – написали в блоге актрисы.

О месте прощания пообещали сообщить дополнительно. Старшая дочь россиянки отреагировала на новость в своем блоге.

«Вчера ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день», – написала Анна.

Как сообщили российские СМИ, звезде стало хуже две недели назад. Дорогое лечение не дало результатов.

Болезнь Заворотнюк

Напомним, в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму рака мозга. С тех пор она практически не появлялась на публике, но, как сообщали близкие артистки, продолжала упорно бороться с недугом.

Однако прогнозы врачей о выздоровлении звезды сериала «Моя прекрасная няня» были совсем неутешительны. Так, один из онкологов год назад заявил, что Заворотнюк «остался месяц, максимум два», но она прожила еще 13 месяцев после этого.