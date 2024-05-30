«Несколько секций Крымского моста упадут в море» 30.05.2024, 12:19

3,304

Полковник ВСУ рассказал, как можно атаковать ключевой для россиян объект.

Украинская разведка атаковала российские катера «Тунец», которые охраняли Крымский мост. Морские дроны «Магура V5» ударили по катерам захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Насколько это сложная операция? Об этом сайт Charter97.org спросил украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черникa:

— Это линейная операция, в ней нет ничего особенного. Атакованы корабли не боевого порядка, а сопровождения. В операции могло участвовать до 10 человек десанта с соответствующим стрелковым вооружением. Таким оружием можно подбивать эти морские системы.

Это вопрос престижа: Украина, не имеющая флота, наносит серьезные и болезненные удары по Черноморскому флоту РФ. Но даже если потонет последняя «консервная банка» российского флота в Азовском и Черном море, то мы же понимаем, что исход войны все равно будет решаться на суше.

Необходимо подрывать имидж российского государства как «великой морской державы». Это будет иметь серьезные последствия в части той же закупки оружия у россиян. Например, индусы в свое время разрабатывали проект малых ракетных кораблей вместе с россиянами. Не сомневаюсь, что сейчас они его точно пересмотрят. В стратегической перспективе это понизит валютные поступления в РФ.

Добавлю, что очень хорошо, что именно в этой точке ВСУ пробуют, как эти беспилотные системы могут работать. Но помним, что атаковать Крымский мост очень непросто, так как там есть боновые заграждения — цистерны через весь перешеек в соединении Черного и Азовского морей, также подводные и надводные сетки. Но пробовать нужно. В целом, это линейная боевая работа.

— Насколько теперь охрана Крымского моста уязвима?

— С точки зрения зенитно-ракетного прикрытия, Крымский мост — самый плотный на Земле, он защищен лучше, чем Москва. По нему нужно и можно бить, но только огромным количеством ракет: 50-60 ATACMS, 30-40 Storm Shadow, не менее 50 беспилотниками, которые возьмут на себя противовоздушную оборону.

По нему нужно бить гарантированно, чтобы несколько секций на несколько сотен метров упали в воду. Тогда его не смогут отремонтировать. Взять на прицел все баржи, которые будут двигаться на ремонт.

Но такая операция возможна только тогда, когда запасы ракет ATACMS будут составлять несколько сотен. Сейчас же речь идет про десятки.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram