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Седьмой за месяц самолет российской авиакомпании сломался во время рейса

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  • 30.05.2024, 14:19
  • 1,320
Седьмой за месяц самолет российской авиакомпании сломался во время рейса

Airbus A319 был вынужден сесть в Минеральных Водах.

Российские самолеты, оставшиеся без технической поддержки западных производителей, продолжают массово ломаться во время полетов. В четверг, 30 мая, Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает «Интерфакс».

По данным телеграм-канала «112», борт экстренно приземлился из-за утечки топлива. На данный момент воздушное судно обследуют специалисты. Для доставки пассажиров в пункт назначения в Минеральные Воды направится резервный самолет.

Это седьмой подобный случай за месяц.

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