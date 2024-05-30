Седьмой за месяц самолет российской авиакомпании сломался во время рейса 1 30.05.2024, 14:19

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Airbus A319 был вынужден сесть в Минеральных Водах.

Российские самолеты, оставшиеся без технической поддержки западных производителей, продолжают массово ломаться во время полетов. В четверг, 30 мая, Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает «Интерфакс».

По данным телеграм-канала «112», борт экстренно приземлился из-за утечки топлива. На данный момент воздушное судно обследуют специалисты. Для доставки пассажиров в пункт назначения в Минеральные Воды направится резервный самолет.

Это седьмой подобный случай за месяц.