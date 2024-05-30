ASTRA: Ночью Украина могла уничтожить до семи российских кораблей 1 30.05.2024, 13:51

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Рекордный удар.

В результате ударов по временно оккупированной Керчи в ночь на четверг, 30 мая, Украина могла поразить до семи вражеских кораблей, сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, во время атаки в Крыму были повреждены или уничтожены пять катеров и два парома россиян.

Отмечается, что повреждения получили паромы «Конро Трейдер» и «Авангард". Последний из-за повреждений сел на мель, утверждают источники ASTRA в экстренных службах оккупированного полуострова.

Telegram-канал пишет, что на пароме «Конро Трейдер» ранения получил один из членов экипажа, ему сейчас делают операцию. В то же время на «Авангарде» пострадали четыре человека, в том числе двое 19-летних практикантов.

Кроме того, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении двух из которых уже сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Еще два парома были повреждены от обломков сбитых ракет.

Ранее Telegram-канал ASTRA заявил, что в результате атаки Сил обороны Украины в Крыму также затонул российский лоцманский катер «Мечта».