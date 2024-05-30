Будет очень жарко 1 Виктор Таран

30.05.2024, 16:56

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Виктор Таран

Истерика россиян понятна.

США позволяют Украине использовать передаваемые ими системы ПВО на территории России (The Washington Post).

Американцы не против, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе оккупантов, «если они представляют угрозу Украине».

Прекрасные новости!

Теперь ждем официального подтверждения, которое поступит (надеюсь) путем сообщений о поражении вражеских аэродромов, техники и заводов ВПК, которые находятся в 200-километровой зоне от границ Украины.

Ну и конечно, будет весело понаблюдать за процессом попытки развертывания вражеских подразделений вдоль границ. Будет жарко.

И по поводу того, что Украине скоро позволят бить западным оружием по России.

Посмотрите на эту карту – и вам станет ясна причина их истерики.

Мы фактически перекрываем все аэродромы, с которых летят вражеские самолеты, заводы ВПК и, конечно, военные группировки, которые они накапливают для дальнейшей агрессии против Украины.

Очень ждем финального решения союзников.

Должно быть очень жарко.

Виктор Таран, «Фейсбук»