«Никто не знает, жив Янукович или нет» 2 30.05.2024, 17:15

5,696

Петр Олещук

Почему Путин и Лукашенко заговорили о легитимности Зеленского.

Путин неожиданно заговорил о вопросе легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Ему вторит белорусский диктатор Лукашенко.

Почему эта кампания началась именно сейчас? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— В данной ситуации Путин использует момент, что прошло пять лет президенства Зеленского. Естественно, что само по себе это не является причиной. За этим стоит попытка давления на украинскую власть, в частности — на самого украинского президента.

Самое забавное в этой ситуации то, что Путин лично выступает с соответствующими заявлениями. Россияне даже не пытаются использовать для этого своих лидеров мнений или каких-либо других «независимых комментаторов». Нет, выступает именно Путин, что не очень добавляет популярности данной идеи среди украинцев.

Отмечу еще один момент: очевидно, что Путин вряд ли интересуется Конституцией Украины. Просто потому, что согласно этому документа Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области, Крым и Севастополь — части Украины. В этом моменте Путин Конституцию Украины не читает, а вот в плане полномочий главы Украины — читает. Выступает прямо «экспертом» по конституционному праву Украины. Ясно, что причина не в этом.

Думаю, что Путин просто прекрасно понимает, что ему нужно как можно скорее добиться подписания каких-либо договоренностей с Украиной, чтобы заморозить войну на наиболее благоприятных для себя условиях. Он прекрасно понимает, что с Зеленским это не получится. Соответственно, он таким образом посылает сигнал и Украине, и ее западным партнерам, мол, «давайте куда-то уберите Зеленского, я готов договариваться».

Кажется, Путин действительно верит, что где-то есть кнопка управления Украиной, мол, стоит США захотеть, в Украине будет новый президент, а РФ с ним что-то подпишет.

– Примечательно, что во время визита Путина в Беларусь в Гомель прилетал самолет беглого экс-президента Украины Януковича. Как вы думаете, история с легитимностью Зеленского будет использоваться исключительно как пропагандистский нарратив или последуют практические шаги — создание какого-то квази-государства с тем же Януковичем во главе?

— Понимаете, это квази-государство особо негде и создавать. Ведь все оккупированные территории Украины Россия объявила «российскими».

Интересный момент в том, что самолет Януковича вроде как был, а самого Януковича нам уже несколько лет нигде не показывают. Когда было его заявление в 2022-ом году в поддержку России, то оно было письменным. Его опубликовали в соответствующих российских изданиях. Янукович сам его даже не зачитал на камеру.

Мы понятия не имеем, что с ним вообще происходит: жив он или нет. Думаю, что вся эта история с Януковичаем — элемент информационной войны, чтобы продвигать идеи о том, что готовится новое наступлением на Киев с территории Беларуси.

К слову, Януковича в самой же России никто всерьез не воспринимает. Тот же пропагандист Соловьем на росТВ сильно его критикует. Он нулевая фигура абсолютно для всех, но его образ переодически достают, чтобы использовать в своих целях. Не думаю, что далее это куда-то пойдет.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram