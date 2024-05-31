Politico: Байден тайно разрешил Украине бить по России
- 31.05.2024, 5:06
Но с условием.
Администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России. Но есть ограничения.
Об этом сообщает Politico.
«Президент (Байден — ред.) недавно дал указание своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в районе Харьковской области. Так Украина может нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по ней или готовятся нанести удар», - рассказал источник издания.
При этом собеседник подчеркнул, что политика США насчет украинских ударов вглубь территории России не изменилась.