Politico: Байден тайно разрешил Украине бить по России 31.05.2024, 5:06

Джо Байден

Но с условием.

Администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России. Но есть ограничения.

Об этом сообщает Politico.

«Президент (Байден — ред.) недавно дал указание своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в районе Харьковской области. Так Украина может нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по ней или готовятся нанести удар», - рассказал источник издания.

При этом собеседник подчеркнул, что политика США насчет украинских ударов вглубь территории России не изменилась.