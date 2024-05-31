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Politico: Байден тайно разрешил Украине бить по России

  • 31.05.2024, 5:06
Politico: Байден тайно разрешил Украине бить по России
Джо Байден

Но с условием.

Администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России. Но есть ограничения.

Об этом сообщает Politico.

«Президент (Байден — ред.) недавно дал указание своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в районе Харьковской области. Так Украина может нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по ней или готовятся нанести удар», - рассказал источник издания.

При этом собеседник подчеркнул, что политика США насчет украинских ударов вглубь территории России не изменилась.

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