В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза «Порт Кавказ» 7 31.05.2024, 7:36

8,612

Регион атаковал рой дронов.

В России утром 31 мая в очередной раз пожаловались атаку ВСУ на нефтебазу. В этот раз горела нефтебаза «Порт Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что объект якобы был атакован беспилотниками, которые были «подавлены силами ПВО». В то же время горят три цистерны с нефтепродуктами, пожару присвоена высокая категория сложности.

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные эвакуированы.

Также представитель оккупантов добавил, что массированная атака БПЛА «была отражена» сразу в нескольких районах. В Новороссийске «специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов».

Канал «Крымский ветер» сообщил, что ночью прогремели взрывы в «Порту Кавказ» в Краснодарском крае. По данным местных жителей, было слышно не менее 10 взрывов. Также там отметили, что очагов возгорания было два, второй – за пределами нефтебазы. Предполагалось, что это возгорание на территории от осколков.

Также сообщалось, что в Керченском порту звучала тревога. На стороне Тамани, предварительно, работало ПВО РФ.