ATACMS оставили огромные пробоины в российских паромах в Крыму 2 31.05.2024, 8:26

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Опубликованы снимки крупным планом.

Два российских парома в Крыму получили повреждения в результате атаки воздушных средств поражения Сил обороны, которая состоялась в ночь на 30 мая. На фото с места событий можно увидеть пробитую насквозь палубу и разрушенный борт. О последствиях ночного удара рассказали в Telegram-канале Astra.

В заметке, опубликованной ночью 31 мая, размещены четыре фотографии с повреждениями паромов. Три фотографии — разрушения на пароме «Авангард», одна — на пароме «Конро Трейдер». На «Авангарде» заметно разбитую осколками деревянную палубу.

Также видно, как в одном месте на палубе «Авангарда» есть сквозное отверстие в покрытии.

На «Конро Трейдер» снесло борт, показывает фотография, сделанная с большого расстояния. Есть ли какие-то другие повреждения, данных нет.

Оба парома курсировали из Керчи в порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ, подтверждают данные мониторингового портала Marinetraffic. «Авангард» — корабль длиной 133 м и шириной 22 метра. «Конро Трейдер» имеет длину 109 м и ширину 21,5 м.

Кроме гражданских пассажиров и грузов, паромы могли использовать для перевозки российского оружия, написали в аналитическом Telegram-канале «Военный пророк». В качестве доказательства публикуется фотография палубы, на которой лежит контейнер для перевозки снарядов для ЗРК «Бук».