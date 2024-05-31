ATACMS оставили огромные пробоины в российских паромах в Крыму

ATACMS оставили огромные пробоины в российских паромах в Крыму2
- 31.05.2024, 8:26
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Опубликованы снимки крупным планом.
Два российских парома в Крыму получили повреждения в результате атаки воздушных средств поражения Сил обороны, которая состоялась в ночь на 30 мая. На фото с места событий можно увидеть пробитую насквозь палубу и разрушенный борт. О последствиях ночного удара рассказали в Telegram-канале Astra.
В заметке, опубликованной ночью 31 мая, размещены четыре фотографии с повреждениями паромов. Три фотографии — разрушения на пароме «Авангард», одна — на пароме «Конро Трейдер». На «Авангарде» заметно разбитую осколками деревянную палубу.
Также видно, как в одном месте на палубе «Авангарда» есть сквозное отверстие в покрытии.
На «Конро Трейдер» снесло борт, показывает фотография, сделанная с большого расстояния. Есть ли какие-то другие повреждения, данных нет.
Оба парома курсировали из Керчи в порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ, подтверждают данные мониторингового портала Marinetraffic. «Авангард» — корабль длиной 133 м и шириной 22 метра. «Конро Трейдер» имеет длину 109 м и ширину 21,5 м.
Кроме гражданских пассажиров и грузов, паромы могли использовать для перевозки российского оружия, написали в аналитическом Telegram-канале «Военный пророк». В качестве доказательства публикуется фотография палубы, на которой лежит контейнер для перевозки снарядов для ЗРК «Бук».