ВСУ атаковали не только нефтебазу «Порт Кавказ», но и вражескую систему ПВО 3 31.05.2024, 9:14

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Прогремело около 10 мощных взрывов.

Жители Тамани, Керчи и Глазовки проснулись 31 мая около 3:00 из-за сильных взрывов. Как позже удалось выяснить — это ВСУ атаковали нефтебазу «Порт Кавказ» (Темрюкский район, Краснодарский край, РФ).

РосСМИ пишут, что атаку произвела целая группа беспилотников. Однако уже местные паблики стали писать и о том, что атака была не одна. Якобы в ходе второй под ударами оказалась российская система ПВО, передает dialog.ua.

Первые «хлопки» были настолько громкими, что из услышали жители Глазовки и Керчи. Известно, что с нефтебазы «Кавказ» поступает топливо для вражеской армии, которая находится на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья. Местная власть подтвердила ночную атаку беспилотников. Известно, что пожар охватил сразу три цистерны с нефтепродуктами. Есть пострадавшие из числа сотрудников самой нефтебазы.

Жители Керчи сообщают, что они насчитали от 8 до 10 «хлопков». Жители Тамани уверяют, что всю ночь работала система ПВО, однако уже в ходе второй атаки она «замолчала». Не исключено, что также попала под «раздачу».