Все «Нептуны» долетели до цели: новые подробности удара по порту «Кавказ» 1 31.05.2024, 9:45

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Российские новейшие средства ПВО ничего не смогли сделать.

В Краснодарском крае РФ удар по порту «Кавказ» был осуществлен 8 ракетами украинского производства. Все они долетели до цели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«По моей информации, удар по паромной переправе и нефтяному терминалу порта «Кавказ» был осуществлен сразу восемью ракетами РК-360МЦ «Нептун» украинского производства. Все долетели до цели около двух часов ночи. Российские новейшие средства ПВО ничего не смогли сделать», — рассказал журналист.

Он добавил, что так же ранее противовоздушная оборона ВС РФ не смогла ничего сделать, когда американские ракеты ATACMS, изготовленные 30 лет назад, поразили Керченскую паромную переправу напротив порта «Кавказ».

«Выведены из строя все средства и механизмы, с помощью которых осуществляется загрузка военных эшелонов на паром. Говорят, что один из украинских военачальников, который руководил операцией, о качестве российской ПВО высказался так: «В следующий раз будем «работать» ПТУРами».

Андрей Цаплиенко отметил, что удары по оккупированному Крыму вместе готовили ВМС Украины, СБУ и ГУР МО.

Напомним, что ночью 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Указанная переправа активно используется россиянами для обеспечения группировки войск во временно оккупированном Крыму.

В результате атаки в Крыму, были поражены 4 катера КС-701 «Тунец», 2 из которых уничтожены. Эти плавсредства ВС РФ использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.