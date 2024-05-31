Reuters: Байден разрешил Украине бить по РФ оружием США, но есть нюансы 1 31.05.2024, 10:27

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Белый дом указал на конкретную цель.

Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для ударов по территории России с ограниченной целью защиты Харькова.

Об этом пишут The Washington Times и Reuters со ссылкой на ряд американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

«Президент Джо Байден тихо разрешил Киеву запускать предоставленное США оружие по военным объектам в России, которые поддерживают наступление на северо-восточный украинский город Харьков», - пишет Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных лиц США.

Агентство добавляет, что это решение знаменует изменение политики Байдена, который решительно отказывался позволить Украине использовать американское оружие для ударов внутри России.

Собеседники на условиях анонимности заявили, что решение Байдена касается только российских объектов у границы с Харьковской областью, где оккупанты начали наступление.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить возможность использования предоставленного США оружия для противодействия огню в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар по российским войскам, которые атакуют их или готовятся к нападению», - сказал один из чиновников.

Чиновники подчеркнули, что США все еще запрещают Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности и другие боеприпасы для наступательных ударов по территории России. В частности, этот запрет касается запусков дальнобойных ракет ATACMS.

Впрочем, решение Байдена также не означает, что США одобряют атаки беспилотников, которые Украина осуществляет против российских нефтяных объектов.

По словам аналитиков, Байден столкнулся с потенциально неудобной перспективой, что во время проведения саммита НАТО в июле российские войска будут наступать на Харьков и на восток Украины, когда альянс отмечает свою 75-ю годовщину.