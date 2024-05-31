«Тихо зашли»: F-16 в Украине станут для россиян сюрпризом 2 31.05.2024, 11:44

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Самолеты могут появиться незаметно и раньше срока.

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире Radio NV, как атаки оккупантов по военному аэродрому в Староконстантинове связаны с истребителями F-16.

«Для россиян эта база основная, по крайней мере, их основное место приложения сил, если можна так сказать, ракет, понимая, что на этой базе могут быть развернуты F-16, понимая, что там Су-24 расположены, аэродромно-техническое оборудование, топливозаправщики, то есть целый комплекс подготовительных мероприятий. И россияне пытаются [аэродром] как-то достать», — отметил Свитан.

Также он ответил на вопрос, действительно ли россияне сразу поймут о появлении в Украине самолетов F-16:

«Теоретически возможно появление F-16 и раньше, о которых никто толком-то и не знал, тем более, если в закрытом режиме эти полеты выполнялись. Это возможно без проблем, по большому счету. И появиться F-16 у нас уже могут без уведомления россиян об этом. Россияне могут узнать, что зашли F-16 и начали выполнять боевые задачи только по тем ракетам, которые к ним зайдут <...> Когда отработают JASSMы, тогда будет понятно, что зашли F-16».

При этом Свитан рассказал, что F-16 — это такая машина, которая «могла появится незаметно»:

«Для этого самолеты нужны. Скорость — сверхзвуковая, подлетное время — несколько десятков минут. Зашел, выполнил боевую задачу, ушел. Тихо зашли, тихо ушли. В этом весь смысл авиации».