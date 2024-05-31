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Лукашенко поехал на мотоцикле и нарушил ПДД

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  • 31.05.2024, 11:59
  • 9,430
Лукашенко поехал на мотоцикле и нарушил ПДД

Неадекватный диктатор катал шпица.

Пресс-служба Александра Лукашенко 30 мая опубликовала фото, на котором он и его приятель-бизнесмен Сергей Тетерин едут по проселочной дороге на мотоцикле и скутере. На коленях Лукашенко расположился шпиц Умка. Завершает процессию внедорожник охраны.

Интернет-пользователи действительно рассмотрели фото и обратили внимание, что Лукашенко нарушил как минимум одно правило дорожного движения — на мотоцикле он ехал без шлема. Его приятель также решил проигнорировать правила.

Напомним, пункт 9.5 главы 3 ПДД обязывает водителя «быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема». За нарушение правил эксплуатации транспортного средства предусмотрена административная ответственность — штраф в размере до 1 базовой величины.

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