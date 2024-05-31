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Обвал логистики РФ в Крыму: «Нептуны» ударили по важным объектам в Краснодарском крае

  • 31.05.2024, 12:45
  • 2,902
Обвал логистики РФ в Крыму: «Нептуны» ударили по важным объектам в Краснодарском крае
Коллаж: Charter97.org

Масштабный пожар был виден со спутника.

Силы обороны вместе с СБУ 31 мая провели успешную операцию по уничтожению логистической инфраструктуры, которая обеспечивает российские войска во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказали источники «Фокуса» в украинских спецслужбах.

Комплексный удар нанесен по подстанциям, сетям электроснабжения и запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев утверждал, что беспилотники атаковали нефтебазу и повредили три резервуара с нефтепродуктами. По данным чиновника, БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Краснодарского края, удар пришелся и по Новороссийску.

Собеседники издания уточняют, что сначала Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт «Кавказ» и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили подстанции, поставляющие электроэнергию на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты, уточняют собеседники издания.

Сегодня ночью СБУ совместно с ВМС ударили по перевалочной нефтебазе в морском порту «Кавказ», с которой в Крым поставляли светлые нефтепродукты. После эффективной отработки вспыхнул масштабный пожар, огонь был виден со спутника, заметили в спецслужбе.

По информации СМИ, удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае нанесли восемью украинскими ракетами РК-360МЦ «Нептун». Все снаряды долетели до цели около двух часов ночи, а средства ПВО РФ не справились с задачей. Выведены из строя все механизмы, отвечающие за погрузку военных эшелонов на паромы.

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