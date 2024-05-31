ПВО в Крыму «ослепла»: дроны СБУ «погасили» российскую РЛС за $100 миллионов 1 31.05.2024, 13:34

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Спецоперация отключила российскую систему ПВО на большом участке фронта.

Беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) «погасили» во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию (РЛС) «Небо СВУ» стоимостью 100 млн долларов. Об этом рассказали информированные источники «Фокуса».

Спецоперация проходила в ночь с 29 на 30 мая. У россиян стало на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения меньше. По данным источников, станцию поразили дроны, разработанные военными контрразведчиками СБУ.

Российская РЛС стояла вблизи Армянска и контролировала участок фронта протяженностью 380 километров, обеспечивая защиту объектов российской армии на территории Крыма.

После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС, после этого они не возобновлялись, уточняют собеседники издания.

Спецоперация сделала российскую ПВО «слепой» на значительном участке фронта, заключили источники.