Еще два польских солдата получили ранения на границе с Беларусью 2 31.05.2024, 14:37

2,124

За последние два дня было совершено более 300 попыток незаконного пересечения границы.

В среду было зарегистрировано 152 случая, связанных с нелегальной миграцией. «Агрессивно настроенные иностранцы за техническим барьером несколько раз нападали на польские службы. В результате агрессивных действий, двое солдат получили ранения и были доставлены в больницу», сообщает подляшское отделение Польской пограничной службы.

Польско-белорусскую границу мигранты пытались незаконно пересечь на участках, охраняемых заставами в Беловеже, Дубиче Церкевне, Наревце, Михалово и Черемхе.

Вчера также были задержаны четыре курьера, которые перевозили в общей сложности 19 иностранцев. В одном из случаев задержанный в районе Гайновки гражданин Польши в легковом Volkswagen перевозил 9 мигрантов.

Три раза за последние два дня пограничники оказывали помощь иностранцам, нуждавшимся в медицинской помощи, четыре человека были доставлены в больницу.

С начала этого года на участке, охраняемом Подляшским отрядом пограничной охраны, в Польшу пытались проникнуть люди из 35 стран, подытоживает польская пограничная служба.

Напомним, в начале недели сообщалось о ранении польского солдата в результате нападения мигрантов.