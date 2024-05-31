Голоса умерших россиян начнут использовать «в интересах государства» 2 31.05.2024, 15:19

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Это как?

Записи голосов россиян после их смерти начнут использовать в государственных и общественных интересах без согласия родственников. Это можно будет делать, если запись производилась за плату или в публичных местах. Такое положение содержится в законопроекте «Об охране голоса», который в ближайшее время внесут в Госдуму, пишут «Ведомости».

При этом, согласно законопроекту, обнародование и дальнейшее использование голоса россиянина при жизни допускается только с его согласия. После смерти человека, если запись была сделана приватно, на ее использование потребуется согласие детей или супруга, а при их отсутствии — родителей, указано в документе.

«Если голос гражданина, воссозданный с помощью специальных технологий, получен или используется в интернете с нарушением закона, гражданин вправе требовать удаления этой записи, а также пресечения или запрещения ее дальнейшего использования и распространения», — заявил один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), которая приняла участие в разработке законопроекта, заявили, что на текущий момент российское законодательство охраняет только изображение человека. В результате артисты и дикторы оказываются не защищены от использования их синтезированных голосов и цифровых образов.

С принятием законопроекта появится четкая законодательная база для разрешения споров в области прав на голос, отметил сооснователь Parodist AI Владимир Свешников. По его словам, на сегодняшний день есть разные трактовки того, кому принадлежит голос, воссозданный нейросетью.

«Принадлежит ли он человеку, чей голос был клонирован, или разработчикам нейронной сети? Если закон начнет это регулировать, то это значительно облегчит работу в этой сфере», — отметил эксперт.