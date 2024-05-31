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Пашинян решил не лететь в Минск

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  • 31.05.2024, 19:33
  • 2,672
Пашинян решил не лететь в Минск
Никол Пашинян

И не в первый раз.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может не прилететь на заседание Евразийского межправительственного совета в Минске, который собираются провести во время выставки «Белагро» в начале июня. По словам главы белорусского правительства Романа Головченко, Армения может быть представлена на уровне вице-премьера.

«Получена информация, что, конечно, все премьеры будут. Армению, возможно, будет представлять вице-премьер. Будет премьер-министр Узбекистана как страны-наблюдателя и почетным гостем будет премьер-министр Азербайджана. Интерес такой не в последнюю очередь связан с тем, что мы будем проводить пленарную сессию продовольственной безопасности ЕАЭС на базе нашей выставки «Белагро», — сказал Головченко в Орше.

Напомним, Пашинян не в первый раз игнорирует мероприятия в Минск. 23 ноября 2023 года он отказался ехать на саммит ОДКБ.

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