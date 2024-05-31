NASA запускает революционный спутник 31.05.2024, 22:09

Он будет изучать изменения климата.

Спутник NASA в рамках миссии PREFIRE запущен из Новой Зеландии. Он будет измерять излучение тепла, исходящего от полюсов Земли, пишет techinsider.

«Эта новая информация — а мы никогда раньше ее не получали — улучшит нашу способность моделировать то, что происходит на полюсах, что происходит в климате», — заявила на пресс-конференции директор по исследованиям NASA в области наук о Земле Карен Сен-Жермен.

Спутник размером с коробку из-под обуви был запущен ракетой Electron, построенной компанией Rocket Lab, которая стартовала из Махии на севере Новой Зеландии. Общая миссия называется PREFIRE. Позднее компания Rocket Lab запустит второй аналогичный собственный спутник.

Спутники будут служить для проведения инфракрасных измерений над Арктикой и Антарктикой, чтобы напрямую измерять тепло, которое полюса выделяют в космос.

«Это очень важно, потому что полюса балансируют избыточное тепло, получаемое в тропических регионах, и действительно регулируют температуру Земли», — сказал Тристан Л'Экуйер, исследователь миссии, из Университета Висконсина, Мэдисон.

«Процесс передачи тепла из тропических регионов в полярные регионы на самом деле определяет всю нашу погоду на планете», — добавил он.

С помощью PREFIRE NASA стремится понять, как облака, влажность или таяние льда влияют на потери тепла полюсами. До сих пор модели, которые ученые, занимающиеся изменением климата, использовали для измерения потерь тепла, основывались на теориях, а не на реальных наблюдениях, сказал Л'Экуйер.

«Надеюсь, мы сможем улучшить нашу способность моделировать то, как может выглядеть повышение уровня моря в будущем, а также то, как изменение полярного климата повлияет на погодные системы по всей планете», — добавил Л'Экуйер.

«Малые спутники, подобные этому, — это недорогой способ ответить на очень конкретные научные вопросы», — сказала Сен-Жермен. Более крупные спутники можно считать «универсальными», а маленькие — «специалистами», добавила она.