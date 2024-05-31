Байден прокомментировал приговор Трампу 2 31.05.2024, 22:17

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Джо Байден

Суд присяжных подтвердил «основной американский принцип».

Президент США Джо Байден прокомментировал приговор присяжных в суде Нью-Йорка, которые признали его предшественника Дональда Трампа виновным по делу о выплате денег для влияния на предвыборную кампанию 2016 года.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 31 мая, передает «Европейская правда».

По словам Байдена, приговор Трампу в очередной раз подтвердил «американский принцип, что никто не стоит над законом».

«Дональду Трампу предоставили все возможности для защиты. Это было дело на уровне штата, а не на федеральном уровне. Его рассматривал суд присяжных, который состоял из 12 граждан, 12 американцев, 12 таких же людей, как и вы», – подчеркнул он.

Американский президент добавил, что защита Трампа была привлечена к отбору присяжных, и весь процесс происходил так же, как и для любого другого гражданина США.

«И безрассудно, опасно, безответственно говорить, что он (суд. – Ред.) был сфальсифицированным только потому, что вам не нравится приговор», – подчеркнул Байден, призвав не допустить разрушения системы правосудия в США.