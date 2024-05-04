Крупнейший в мире морской перевозчик решил ликвидировать российский бизнес 4.05.2024, 8:03

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Компания занимает около 15% общего рынка.

Датская логистическая компания A.P. Moller-Maersk Group возобновила процедуру ликвидации своей российской дочерней компании ООО «Маэрск», пишет РБК со ссылкой на Федресурс.

В 2022 году после начала российского вторжения в Украину и введения санкций, Maersk объявила о прекращении бизнеса в РФ. За минувшие два года компания прекратила принимать грузы в портах России и продала группе компаний «Дело» долю в портовом холдинге Global Ports, склады в Санкт-Петербурге и Новороссийске и более 800 рефрижераторных контейнеров компании «Полярная звезда».

В тот же год Maersk начала процедуру ликвидации своих дочерних компаний — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». Обе компании прекратили процедуры ликвидации в 2023 году и возобновили работу, а в конце февраля 2024 года ООО «Маэрск» внесло дополнительный вклад в имущество общества на сумму 20 млн руб, уточняет РБК.

В отчетах российских дочерних компаний за прошлый год говорится, что они не вели операционную деятельность и не получали выручку, а услуги «Маэрск Солюшнс» могут оказаться невостребованными из-за вводимых санкций. Там отметили, что российские организации при выборе поставщиков будут определяться в пользу «дружественных стран».

A.P. Moller-Maersk Group — один из крупнейших в мире игроков в сфере контейнерных перевозок. Компания занимает около 15% общего рынка.