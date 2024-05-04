Глава ЦРУ тайно прилетел в Египет для переговоров о перемирии в Газе 4.05.2024, 8:14

Стало известно, какие встречи запланированы.

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс тайно прибыл в столицу Египта Каир, чтобы принять участие в переговорах о возможном перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Речь пойдет о прекращении огня в секторе Газа, где ЦАХАЛ проводит наземную операцию, и об освобождении заложников.

Об этом сообщило агенство Reuters в пятницу, 3 мая, с ссылкой на собственные источники. Как говорится в материале, Египет, наряду с Катаром и Соединенными Штатами, возглавляет усилия по посредничеству между Израилем и ХАМАС, чтобы заключить сделку о прекращении огня в секторе Газы.

«ХАМАС заявил в пятницу, что отправляет делегацию в Каир для обсуждения соглашения о перемирии и освобождении заложников в Газе, через несколько часов после того, как директор ЦРУ США Уильям Бернс прибыл в египетскую столицу, согласно египетским источникам», – пишут журналисты.

Представители ХАМАС и ЦРУ встретятся с египетскими посредниками в субботу, 4 мая, сообщил Reuters источник в египетских службах безопасности. Пока неизвестно, встретятся они отдельно или вместе.

«В прошлом месяце Египет приступил к новым усилиям по возобновлению переговоров. Каир обеспокоен перспективами сухопутной израильской операции против ХАМАС в городе Рафах на юге Газы, где нашли убежище более одного миллиона человек», – утверждает Reuters.

Египетские источники говорят, что обе стороны недавно пошли на некоторые уступки, что привело к прогрессу в переговорах, хотя Израиль продолжает заявлять, что операция в Рафахе неизбежна.

Также издание пишет, что представители ХАМАС заявили, что их делегаты отправляются в Каир в «положительном настроении» после исследования последнего предложения по соглашению о перемирии.