Сигнал Путину подорвал моральный дух в Москве Питер Дикинсон, Atlantic Council

4.05.2024, 10:40

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Предложение Столтенберга поможет Украине победить.

В условиях, когда российские войска вновь наступают на востоке Украины, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил членов альянса в неспособности предоставить Киеву обещанную военную помощь и вновь призвал к более устойчивому ответу на российскую агрессию.

Выступая в понедельник во время своего негласного визита в Киев, Столтенберг признал, что Украина оказалась практически безоружной, и поэтому позволила российским военным захватывать новые территории. «Серьезные задержки в оказании поддержки означают серьезные последствия на поле боя», — заявил он.

Откровенные высказывания главы НАТО последовали за голосованием в Палате представителей Конгресса США 20 апреля, которое разблокировало жизненно важную помощь Украине после нескольких месяцев тупика, вынудившего украинские войска экономить боеприпасы и создавшего растущие бреши в противовоздушной обороне страны. В дополнение к долгожданной военной помощи США, Великобритания, Германия и Нидерланды недавно объявили о новых крупных пакетах помощи.

Официальные лица в Киеве надеются, что эта новая волна поставок оружия придет вовремя, чтобы помочь стабилизировать линию фронта и предотвратить дальнейшее продвижение России. В последние месяцы Россия воспользовалась растущими проблемами со снабжением украинских военных, чтобы продвинуться вперед на различных участках тысячекилометровой линии фронта, часто подавляя украинскую оборону своей численностью и непрекращающимися обстрелами.

Во время визита Столтенберга в Киев президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров по НАТО как можно скорее направить дополнительную военную помощь. Украинский лидер заявил, что ситуация на поле боя «напрямую зависит» от своевременности поставок боеприпасов на Украину. «Сегодня я пока не вижу никаких положительных сдвигов в этом вопросе. Некоторые поставки уже начались, но этот процесс необходимо ускорить».

Ощущение безотлагательности, существующее в Киеве, отражает широко распространенные ожидания того, что Владимир Путин начнет крупное летнее наступление в конце мая или начале июня. Российскому командованию удалось вернуть инициативу на поле боя, и теперь оно надеется прорвать ослабленные оборонительные рубежи Украины и добиться крупных территориальных завоеваний впервые с первых этапов вторжения весной 2022 года. В настоящее время международные партнеры Украины понимают, что им надо очень спешить для того, чтобы укрепить обороноспособность страны до того, как ожидаемое наступление России развернется в полную силу.

Недавние проблемы с поставками и неудачи Украины на поле боя подчеркнули необходимость более надежного долгосрочного подхода к вооружению страны против России. В настоящее время способность Украины защитить себя в значительной степени зависит от переменчивого политического ветра в ряде западных столиц. Это затрудняет военным и политическим лидерам Украины планирование будущих кампаний, а также подталкивает Кремль к мысли о том, что в конечном итоге он сможет переиграть Запад в Украине.

Для решения этой проблемы Столтенберг предложил создать пятилетний фонд в размере $100 млрд, поддерживаемый 32 членами Организации Североатлантического договора. Находясь в украинской столице, он вновь заявил о своей поддержке этой инициативы. «Я считаю, что нам нужны крупные многолетние финансовые обязательства, чтобы обеспечить и сохранить нашу поддержку.Мы должны продемонстрировать, что наша поддержка Украины не краткосрочная и разовая, а долгосрочная и предсказуемая».

Столтенберг считает, что пятилетний фонд поможет убедить Кремль в том, что партнеры Украины по НАТО обладают достаточной решимостью поддерживать Украину до тех пор, пока российское вторжение не будет разгромлено. «Москва должна понять: Они не могут победить. И они не могут переждать нас», — прокомментировал глава НАТО в Киеве.

Послание Столтенберга как никогда актуально. Поскольку российское вторжение продолжается уже третий год, Путин, по общему мнению, рассчитывает на снижение поддержки Украины со стороны Запада. После провала своей первой блицкриговой атаки в 2022 году российский диктатор изменил тактику и теперь пытается сломить сопротивление Украины в длительной войне на истощение. Учитывая значительное превосходство России в людских и материальных ресурсах, такой подход имеет все шансы на успех, если только западные партнеры Украины не сохранят приверженность вооружению страны.

Вопрос о долгосрочном военном фонде для Украины, вероятно, станет главным на повестке дня саммита НАТО 2024 года в Вашингтоне в июле. В условиях, когда мало надежд на какой-либо значимый прогресс в вопросе о членстве Украины в НАТО, обязательство оказать надежную долгосрочную поддержку может стать наиболее реалистичным результатом саммита для Киева. Это не решит экзистенциальных проблем, создаваемых возрождающимся российским империализмом, но подкрепит украинские военные усилия и подорвет моральный дух в Москве, дав понять Путину, что время не на его стороне.

Питер Дикинсон, Atlantic Council