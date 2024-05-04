Предательнице Украины Монтян отказали в российском гражданстве 4.05.2024, 11:42

И это не случайность.

Z-пропагадистка, киевская коллаборантка Татьяна Монтян не может получить гражданство Российской Федерации. Ей отказали уже как минимум два раза.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем блоге в YouTube.

Недавно ряд Z-каналов пожаловались на то, что некой таинственной киевлянке отказывают в получении гражданства РФ.

Причиной такого решения стало уголовное дело, которое завели на нее в Украине за поддержку российской агрессии. Эти ресурсы опубликовали подозрение Генпрокуратуры, которое было выдвинуто этой коллаборантке. Документ и позволил вычислить, что речь идет о Монтян.

Казанский отметил, что РФ сейчас очень активно выдает свои паспорта на оккупированных территориях Украины, и даже принуждает местное население к получению гражданства.

Однако Монтян, которая последние 10 лет верно служила путинскому режиму, давать его отказались. И это, очевидно, не случайность.

«Здесь никакое уголовное дело не при чем. Это все только предлог, чтобы паспорт не давать. На самом деле, отказали ей за ее же длинный язык. Она слишком много болтала о том беспределе, который Россия творит на захваченных территориях Донбасса… Монтян - это яркий пример, который нужно показывать всем любителям России. Сколько бы вы не пытались перед Россией выслужиться, (...) Россия рано или поздно вас кинет, когда вы станете ей не нужны, или неудобны. Доказано примером Монтян», - констатировал украинский журналист.