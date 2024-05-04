В Беларуси нашли четыре площадки, где могут разместить радиоактивные отходы с БелАЭС 5 4.05.2024, 12:10

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Окончательный выбор будет сделан до конца года.

Для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов от Белорусской АЭС изучаются четыре площадки. Окончательный выбор будет сделан до конца года, сообщили в Министерстве энергетики.

«До настоящего времени проведена системная и глубокая работа по исследованию всех районов страны на предмет возможности сооружения пункта захоронения», – заявил замминистра энергетики Денис Мороз.

По его словам, учитывались все аспекты – экономические, социальные, экологические. Среди 118 районов до сих пор отобрано для дальнейших более глубоких исследований четыре площадки.

Выбрать из них одну нужно до конца этого года, после чего материалы обещают представить для дальнейших общественных обсуждений.