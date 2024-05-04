Боец ВСУ ликвидировал оккупантов с культовыми фамилиями 4.05.2024, 14:41

За обоими прилетел дрон.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз списки «двухсотых» пополнили оккупанты с культовыми фамилиями.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, который отслеживает потери РФ, в Украине ликвидировали Дзержинского Феликса Эдмундовича, а также полного тезку Ленина - Владимира Ильича Ульянова. Как отметил эксперт, обоих якобы ликвидировал дрон.

«По нашим данным, ликвидация российского оккупанта Феликса Эдмундовича Дзержинского, дело рук того же бомбера ВСУ, который недавно ликвидировал Владимира Ильича Ульянова», - отметил эксперт, пошутив, что на очереди ликвидация тезки Сталина.