Российский флот могут изгнать из Балтийского моря 3 6.05.2024, 7:34

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Эстония предложила план.

У Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции есть возможности, чтобы полностью заблокировать Балтийское море для российского флота.

Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Его заявление процитировано в опубликованном 3 мая ежегоднике Сил обороны.

«Мы значительно улучшили наши морские возможности. В настоящее время на вооружении ВМФ имеются как морские мины, так и противокорабельные ракеты. Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем - возможную блокаду в Балтийском море», - сказал генерал.

По его словам, «после этого для агрессора становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море, что, в свою очередь, позволяет нам оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников».

Главком призвал союзников адаптироваться к новым условиям и принимать трудные решения.