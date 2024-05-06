закрыть
6 мая 2024, понедельник, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экспорт нефтепродуктов из России рухнул до семилетнего минимума

  • 6.05.2024, 10:15
  • 2,074
Экспорт нефтепродуктов из России рухнул до семилетнего минимума
Коллаж: nv.ua

Резкое сокращение по всем позициям.

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к резкому сокращению экспорта нефтепродуктов.

В апреле Россия экспортировала из портов на 24% меньше мазута, чем год назад. При этом по отношению к марту поставки снизились на 11%, до 815 тыс. баррелей в сутки. Это следует из данных аналитической компании Kpler, которые приводит РБК.

Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20% год к году и на 15% по отношению к предыдущему месяцу. В общей сложности было экспортировано 322 тыс. баррелей в сутки.

Продолжил сокращаться и морской экспорт дизеля: в апреле он был на 28% ниже, чем год назад, и на 23% меньше, чем в марте, достигнув 762 тыс. баррелей в сутки. Объем поставок дизеля на внешние рынки последовательно снижается с февраля. При этом еще в январе он составлял 1,15 млн баррелей в сутки. В то же время правительство запретило экспорт бензина из России на полгода с 1 марта.

Представленные показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», отметил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катон. «Накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов», — пояснил эксперт.

С начала 2024 года Украина стала целенаправленно бить дронами по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. За четыре месяца российские НПЗ и нефтебазы были атакованы не менее 20 раз. Под ударами оказались все крупные заводы в европейской части России. Последняя из атак произошла 1 мая на крупнейший НПЗ в Центральной России — Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти».

В результате систематических ударов беспилотников переработка нефти в России резко сократилась. Согласно последним данным Росстата, в марте производство бензина упало на 3,5% по сравнению с февралем и на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. Производство дизеля, напротив, выросло к февралю на 5,4%, но снизилось на 5,7% год к году. В абсолютном выражении показатели в первом квартале составили 11 млн тонн (снижение на 1,3%) и 21,9 млн тонн (снижение на 2,2%) соответственно.

Выпуск мазута в марте снизился на 7,9% к февралю и на 22,2% к марту прошлого года. Всего за первый квартал он сократился на 11,6%, до 9,7 млн тонн. Производство нафты выросло в марте на 41,6% к февралю, но сократилось на 22,2% к марту 2023 года. Всего за первые три месяца 2024 года оно составило 2 млн тонн, что на 32,7% ниже аналогичного показателя 2023 года.

В конце апреля Минэнерго заявило, что производство бензина и дизельного топлива в стране стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объемы прошлого года, а экспорт снижен. В правительстве рассчитывают на завершение всех внеплановых ремонтов на НПЗ в апреле–мае, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс