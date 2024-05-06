Экспорт нефтепродуктов из России рухнул до семилетнего минимума 6.05.2024, 10:15

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Коллаж: nv.ua

Резкое сокращение по всем позициям.

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к резкому сокращению экспорта нефтепродуктов.

В апреле Россия экспортировала из портов на 24% меньше мазута, чем год назад. При этом по отношению к марту поставки снизились на 11%, до 815 тыс. баррелей в сутки. Это следует из данных аналитической компании Kpler, которые приводит РБК.

Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20% год к году и на 15% по отношению к предыдущему месяцу. В общей сложности было экспортировано 322 тыс. баррелей в сутки.

Продолжил сокращаться и морской экспорт дизеля: в апреле он был на 28% ниже, чем год назад, и на 23% меньше, чем в марте, достигнув 762 тыс. баррелей в сутки. Объем поставок дизеля на внешние рынки последовательно снижается с февраля. При этом еще в январе он составлял 1,15 млн баррелей в сутки. В то же время правительство запретило экспорт бензина из России на полгода с 1 марта.

Представленные показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», отметил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катон. «Накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов», — пояснил эксперт.

С начала 2024 года Украина стала целенаправленно бить дронами по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. За четыре месяца российские НПЗ и нефтебазы были атакованы не менее 20 раз. Под ударами оказались все крупные заводы в европейской части России. Последняя из атак произошла 1 мая на крупнейший НПЗ в Центральной России — Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти».

В результате систематических ударов беспилотников переработка нефти в России резко сократилась. Согласно последним данным Росстата, в марте производство бензина упало на 3,5% по сравнению с февралем и на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. Производство дизеля, напротив, выросло к февралю на 5,4%, но снизилось на 5,7% год к году. В абсолютном выражении показатели в первом квартале составили 11 млн тонн (снижение на 1,3%) и 21,9 млн тонн (снижение на 2,2%) соответственно.

Выпуск мазута в марте снизился на 7,9% к февралю и на 22,2% к марту прошлого года. Всего за первый квартал он сократился на 11,6%, до 9,7 млн тонн. Производство нафты выросло в марте на 41,6% к февралю, но сократилось на 22,2% к марту 2023 года. Всего за первые три месяца 2024 года оно составило 2 млн тонн, что на 32,7% ниже аналогичного показателя 2023 года.

В конце апреля Минэнерго заявило, что производство бензина и дизельного топлива в стране стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объемы прошлого года, а экспорт снижен. В правительстве рассчитывают на завершение всех внеплановых ремонтов на НПЗ в апреле–мае, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.