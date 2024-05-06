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В Иркутской области РФ из-за пожаров эвакуируют город

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  • 6.05.2024, 14:54
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В Иркутской области РФ из-за пожаров эвакуируют город

Пламя подходит к еще одному городу.

У города Вихоревка в Братском районе Иркутской области начался крупный пожар. По сообщениям местных жителей, горит степь вокруг города. Также степной пожар замечен у горы Моргудон, сообщает «Радио Свобода».

«Все горит на дачах, небо все в дыму, не видно солнце - такой дым. Я не могу оценить, насколько близко к домам огонь уже подошёл, но трассу к нам надо уже перекрывать. Знакомый прислал фото - горит уже дорога, еле проскочили. К нам огонь идет со стороны Турмы (поселок в Братском районе, 22 км от Вихоревки)», - рассказал редакции житель дач под Вихоревкой. В паблике «Первый в Братске» пользователи публикуют фотографии горящей дороги на дачи в Вихоревке.

Мэр Братского района Александр Дубровин заявил, что в Вихоревке организованна эвакуация жителей из-за сложного пожара. «Пожар верховой – самый сложный в тушении и самый опасный. Огонь ничего не оставляет на своем пути. Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях», – написал он в своем канале и попросил людей не отказываться от предложения уехать в безопасные районы.

Кроме того, в Правобережном районе Братска загорелся склад древесины. Также сообщается, что огонь уже перекинулся на производственные объекты, гаражи и автомобили, передаёт канал «Братчане». Местные жители говорят, что огонь вплотную подошёл к 45-му кварталу - району многоэтажной застройки в Гидростроителе. Центр Братска затягивает дымом от пожаров вокруг города.

По данным МЧС, в Братском районе загорелись сразу пять садоводств и объявили о чрезвычайной пожароопасности на 7-8 мая из-за сильного ветра.

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