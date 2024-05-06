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Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины

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  • 6.05.2024, 20:38
Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины

Варшава предоставила Киеву более 20 тысяч терминалов для спуткнивого интернета.

Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 6 мая.

«Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, ставших частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продлит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение», - сказал он после встречи с вице-премьер-министром — министром цифровизации Польши.

Федоров добавил, что также был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами, далее Украина и Польша будут внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию ИT-индустрии, искусственного интеллекта и электронному управлению.

Министры также обсудили вопросы поддержки работы дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, построенного на территории Польши для безопасности важных данных.

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