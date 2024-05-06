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Флот НАТО выгнал танкеры Путина с крупнейшей стоянки в Средиземном море

  • 6.05.2024, 21:35
  • 4,122
Флот НАТО выгнал танкеры Путина с крупнейшей стоянки в Средиземном море

Танкеры, транспортирующие российскую нефть, покинули Лаконский залив.

Танкеры, транспортирующие российскую нефть, покинули Лаконский залив — ключевую стоянку в Средиземном море, где сырье перевалилось с судна на судно для дальнейшей в Азию.

Как сообщает Bloomberg, с начала мая танкеры «теневого флот» больше не заходят в самый южный залив материковой Греции и всей Европы, через который пролегает морской путь в направлении Суэцкого канала.

Причина — в военно-морских учениях, которые проводит флот стран НАТО. Гидрографическая служба Греции анонсировала маневры в Лаконском заливе с 1 по 9 мая. Всего в Средиземном море до конца месяца состоится не менее 5 учений флота НАТО, в том числе маневры со стрельбами, следует из данных Службы навигации, гидрографии и океанографии Турции.

В учениях, которые названы «Удар Нептуна» (Neptune Strike) и продлятся до 10 мая, примут участие военные корабли, подлодки и авианосцы США, Великобритании, Франции, Германии, Греции, Италии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании, Турции, Швеции, Болгарии, Дании и Албании.

По данным Международной группы группа клубов страхования ответственности судовладельцев (International Group of P& I Clubs), на апрель 2024 года в «теневой флот» России перешли около 800 танкеров. Они возят сырье клиентам в обход санкций и без международной страховки, которая покрывает среди прочего риски разлива нефти.

С октября прошлого года США ввели санкции против 50 танкеров «теневого флота», а также их владельцев. В «черные списки», в частности SUN Ship Management D., Hennesea Holdings из ОАЭ, а в январе — «Совкомфлот», крупнейший государственный владелец танкеров, который до войны имел флот из 110 судов, в том числе самый большой в мире по танкерам класса Aframax.

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