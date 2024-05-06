Как новобранцы полка Калиновского проходили дополнительный курс подготовки 3 6.05.2024, 21:39

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Белорусы-добровольцы продолжают приезжать, чтобы стать в ряды защитников Украины.

Полк Калиновского показал, как новобранцы проходили дополнительный курс подготовки.

«Марш-бросок начался в 11 часов утра, — рассказывает один из воинов. — Нас забросили на точку, где мы отработали ориентирование на местности со скрытым перемещением. Прошли более 10 километров. Далее пришли к заминированной лесопосадке, которую пересекли через разминирование. Там подождали сопредельную группу ВСУ. Разбили наблюдательный пункт. Закрепились на позиции».

Ночью новобранцы отрабатывали отражение штурма. Его имитировали инструкторы с использованием гранат. В 4 утра был марш-бросок на 10 километров. А «по дороге еще пару штурмов».

«В конце маршрута-зачистка окопов и отработка бросков гранат», — так описывает день в «учебке» доброволец.