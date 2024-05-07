СМИ: В Украине HIMARS ликвидировали сына российского генерала Лапина 9 7.05.2024, 7:43

10,552

Он руководил группировкой войск «Центр», которая пыталась наступать на Киев.

На войне в Украине могли ликвидировать сына российского военачальника Александра Лапина.

Соответствующее сообщение появилось в российской группе «Новости Волгоград».

«Пришли трагические известия с фронта. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб наш земляк Лапин Денис Александрович», - говорится в посте.

Указывается, что 3 мая по командному пункту, в котором находился Лапин, нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Денис родился 23 января 1986 года в Волгограде. В 2019 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ», - добавили «Новости Волгоград».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил также офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц». Анатолий Штефан отдельно добавил, что скончавшийся боец ВС РФ может являться сыном генерал-полковника Александра Лапина, однако эта информация требует дополнительного уточнения.

Лапин лично награждал сына / Коллаж УНИАН / Скриншот, фото "Новости Волгоград"

Александр Лапин руководил группировкой российских войск «Центр», которая пыталась захватить территории Черниговской, Сумской и Киевской областей.

Лето стало известно, что Лапин наградил медалью Жукова собственного сына Дениса, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов.